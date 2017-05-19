二度入圍金曲！盧凱彤放話與魏如萱一決高下
盧凱彤去年斥資數百萬獨立發行的專輯《你的完美有點難懂並不代表世界不能包容》，獲得本屆金曲獎最佳女歌手及最佳編曲雙料入圍，香港媒體把她與方大同、草蜢、雞蛋蒸肉餅並列「香港之光」，她謙虛表示入圍已肯定肯定，沒得獎壓力。至於和她情同姐妹的魏如萱這次同樣入圍女歌手，魏放話要穿得很美去參加典禮，盧笑說不拚獎項，而是要改用服裝一決高下。
盧凱彤6月將在香港及台灣展開巡演，是她暌違5年，再度以一人一吉他方式演出；去年開始逐步移居台灣的盧凱彤，因台灣舒適生活步伐讓她重新有了創作靈感，加上兩度入圍金曲獎，讓她對台灣這塊土地更具不同情感，這次巡演將首度到台南、屏東及台東演出，她笑說要揪歌迷一起環島，最興奮的是「終於能吃到各地小吃」。
盧凱彤「Clean Tone 2017 Mini Live in Taiwan」6月起在台北、台中、台南、高雄、屏東及台東六城市演出，門票20日起在KKTIX開賣。
(中時)
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