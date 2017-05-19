桃園國1甲反興建聯盟到市府陳情 警民爆衝突

國1甲線反興建聯盟逾20人，19日不滿接受陳情的桃市府官員層級無法給出具體承諾，一度想衝進市府，遭警方擋下，雙方發生拉扯都有人掛彩。（蔡依珍攝）

桃園國1甲線反興建聯盟逾20人，認為分段施工違反環評精神，要求退回重送，19日赴市府前陳情。（蔡依珍攝）

桃園國1甲線反興建聯盟逾20人，認為國1甲線分段施工違反環評精神，要求退回修改後重送環評，今赴市府前陳情，不滿接受陳情的桃市府官員層級無法給出具體承諾，一度想衝進市府，遭警方擋下，雙方發生拉扯、警民都有人掛彩，僵持3個小時後成員要求2周內得到回覆才離去。

交通部國道新工局規畫興建國1甲線，從桃園竹圍漁港附近的台61線起，往南經國道一號蘆竹區、龜山區後，穿越中油桃園煉油廠、虎頭山區至萬壽路，全長18.1公里，國工局本月12、13日分別在南崁高中和桃園高中舉辦說明會。

桃園國一甲線反興建聯盟發言人吳凱琳說，國工局可能採分期分段施工，先從台61線起到航空城連接中山高段，而後段中油到萬壽路段先暫緩，甚至有交通立委揚言不會讓後段通過，引發沿海居民不滿，痛斥罔顧前段居民感受，強調正在環評的路線是全線，改採分段施工嚴重違反環評法精神，要求撤案再重送新案，不能欺騙老百姓。

市府交通局主秘熊啟中出面接受陳情，卻因無法給出具體承諾，引發成員不滿，一度揚言要求衝進市府12樓找市長，遭桃園警方攔下，雙方發生拉扯，6旬婦人和警方都有人手受傷，所幸並無大礙，隨即在市府大門靜坐抗議，從9點半持續到下午1點半才解散離開。

吳凱琳說，市長鄭文燦去年底宣布成立專案小組、收集正反兩方意見，但至今成員、居民無一人受邀，無法參與實質討論，怒斥市府空口說白話、只會把新聞稿寫得很漂亮，強調警方也很辛苦，不斷當溝通橋梁幫忙協調，希望市府好好面對、不要推諉責任。

熊啟中說，全案由國道新工局主導，市府是擔任溝通橋梁，將市民意見跟國工局反映，專案小組則是機關對機關的溝通平台，不定期開會，要經主辦機關同意才可能開放民眾列席，已將民意訴求立即轉給交通部跟國工局，會持續溝通協調。

(中時)