JORDAN西門町開幕 結合在地文化

從JORDAN西門町的外觀設計，就可看出充分的在地文化氣息。(JORDAN品牌提供)

一樓旁邊展示的喬丹歷代球鞋，讓人不禁駐足觀看。(黃及人攝)

坐落在西門町紅樓旁邊的「JORDAN西門町」店將於20日正式開幕，結合在地潮流文化的創意設計外觀，以及店內更具特色的客製化上衣印製、喬丹歷代球鞋櫥窗、喬丹飛翔軌跡等等設計，讓每個入內民眾都能感受飛人魅力。

從JORDAN西門町的外觀，就已充分帶入西門町的塗鴉藝術文化，與台灣塗鴉藝術家BOUNCE的合作，創作靈感來自1984年台灣首次NBA電視轉播，藉由濃烈色彩與文化元素，傳遞喬丹「勝由我定」的精神。

在一樓提供客製化上衣印製，算是JORDAN西門町的特色之一。(黃及人攝)

從店內一樓走上二樓的樓梯，可以看到當年喬丹著稱的飛翔軌跡。(黃及人攝)

一樓更提供限定款式的上衣印製服務，民眾可以自由選擇各式各樣的喬丹圖案或個人化名字與號碼，穿出個人專屬的喬丹品味，JORDAN品牌也特別結合台灣限定的全新特色圖案，讓民眾可以擁有更多不同的選擇。

除了展示喬丹歷代球鞋的明亮白色櫥窗，JORDAN西門町從一樓走上二樓販售空間的樓梯，更把喬丹經典的罰球線起跳扣籃動作，用一幅一幅圖像展現出來，感覺就像喬丹在你身邊飛身扣籃，相當具備整體震撼性，喬丹迷不容錯過！

(中時電子報)