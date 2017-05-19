性侵假釋才1個月 惡狼又猥褻友人8歲稚女

鄧姓男子15年前闖入前女友住處性侵，被判刑7年7月，2011年7月假釋出獄，受託幫忙照顧友人的8歲稚女，沒想到出獄不到1個月，竟3度伸狼爪猥褻女童，桃園地院再判6年，鄧男隨即人間蒸發被發布通緝，今年被逮後入監執行，鄧男也因未依性侵假釋犯規定每月赴警局報到，被桃檢聲請簡判，再添一罪。

48歲鄧姓男子2001年因欠下大筆債務、需錢孔急，偷走同居女友的鑽錶、黃金和美金，女友事後發現怒提分手，並將他趕出甜蜜小屋，鄧男不甘心，3個月後闖入香閨指侵前女友，卻遲遲無法勃起放棄逃跑，被嘉義地院判刑7年7月，隨即入監服刑，因表現良好，2011年7月底假釋出監。

重獲自由的鄧男，幫忙單親的男性友人，代為照顧年僅8歲的女兒，鄧男原和母姊同住，卻因空間不足獨自帶女童到中壢租屋，沒想到死性不改，同年8月底趁深夜時對女童伸狼爪、上下其手，甚至在女童洗澡破門闖進猥褻，直到女童多次逃學、哭嚷「不想活」，搬回嘉義與生母同住才東窗事發，鄧男還一度辯稱是女童愛說謊，桃園地院2014年2月依強制猥褻罪，判刑6年，並判賠女童50萬元。

鄧男因曾犯性侵案，需自2011年8月起，每半年要向警所登記報到、每月接受查訪，時間長達7年，但鄧男因猥褻女童被判刑後，不想入獄即人間蒸發，被發布通緝，從2015年8月起，3度經通知卻未依規定於警所報到，挨罰2萬元，警方今年初逮到人後，解送歸案，鄧男正在新竹監獄服刑，今又被依違反性侵害防治法聲請簡易判決處刑。

(中時)