發現台灣驚嘆號》從迷惘到堅定 蔡佳穎調酒賽封后！

發現台灣驚嘆號》聽台灣年輕人 說自己的故事!!

在調酒作品中，傳達堅持信念的勇氣，蔡佳穎奪得台港澳大賽冠軍！(中視新聞提供)

「人生中的起伏，以及遇到的困難，我們需要勇氣，以及堅定自己的信念，這就是我這杯「唐的使徒」，想要表達的故事。」正妹調酒師Grace蔡佳穎，為了扭轉家人對調酒的看法，她創造屬於自己的作品，從上百種酒裡，選出對的味道，決定酒譜，花上一個月，這杯"唐的使徒"才終於亮相，一舉在百加得傳世雞尾酒大賽，拿下台港澳區域的冠軍殊榮！

燃起生命中的那團火焰，蔡宏毅連續三年，在台灣火舞賽封王。(中視新聞提供)

中視《發現台灣驚嘆號》帶您聽年輕人說故事。代表台南老爺行旅Bar 21參賽，24歲的蔡佳穎以流利的英文、穩健的台風，以及富有個人魅力的作品，在最後決選11位高手中脫穎而出。「我告訴我媽媽我在酒吧工作，不只她，還有我家人都說，喔！你不用放太多心力，這個工作上。」這段比賽中的獨白，道盡蔡佳穎堅持調酒技藝的內心掙扎。為了證明給媽媽看，Grace天天苦練搖杯和攪拌，手指頭常練到破皮，還長出厚厚的繭。蔡佳穎想表達的是，每個人都有不同的信念，如果你想成為那個理念的"使徒"，就是要深信不疑，然後要秉持這個信念，去完成你想做的事情…

火舞神人蔡宏毅 一把火感動人心

中視《發現台灣驚嘆號》還要介紹這位，有夢想的年輕人蔡宏毅；他跟其他人最不一樣的地方，是他不僅不怕火，還會用嘴噴出一條長長火焰。蔡宏毅是台灣第一位，連續三年，獲得火舞冠軍的街頭藝人。他大二時休學，確立這輩子學習火舞的決定，當時媽媽臉一沈，直罵他很不孝，「我給你滿滿的生活資源，讓你長大，結果你去做這種下三流的行業…」

蔡宏毅原本念的是機械工程，大學時，看到迎新火舞表演，深深的被火給吸引。他一開始只是好奇，想要耍帥玩玩火棍，沒想到第一次點起火棍，原本的害怕轉為興奮。他選的動作效果十足，但很容易傷到自己，尤其在身體上滾動的滾棍子，常常敲到頭，不是肌腱炎，就是身上到處瘀青。蔡宏毅坦承，到現還是月光族，表演火舞收入不多，但他儘可能把錢存下來，去投資未來的自己。他始終相信，每個人生命中都有一團火焰，他要去挑戰更多的國家，出國去演出，然後爭取更多上節目的機會…

中視新聞台《發現台灣驚嘆號》

５月21日 (日) 晚間８點 首播

5月22日 (一) 上午11點 重播

5月27日 (六) 下午5點 重播

(中時電子報)