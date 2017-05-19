濁水溪清不清？前監委黃煌雄赴孫海橋探查

黃煌雄（左）攜《中國時報》前往孫海橋舊址，了解並比對濁水溪之「清、濁」的客觀存在現象。（沈揮勝攝）

2月3日《中國時報》報導內容。（沈揮勝攝）

春節期間濁水溪主流溪水比日月潭水還要清澈。照片左上角為孫海橋墩。（沈揮勝攝）

黃煌雄（右二）實勘濁水溪與丹大溪匯流口，並了解兩溪溪水之濁度變化。（沈揮勝攝）

信義鄉濁水溪主流河段，今年春節前後變得澄澈，由於民間傳說濁水溪變清，台灣都有大事發生，新聞在《中國時報》獨家曝光後，引發諸多討論與爭議！台灣研究基金會創辦人、前監委黃煌雄19日以探究歷史與現象的態度，上溯到孫海橋頭道路末端，了解實際狀況。

72歲的黃煌雄，懷著釐清史實的使命感，最近2年分別在台師大、政大台史所辦3場台灣史研討會，分別以蔣渭水、李登輝及黨外世代3階段深入研討。

其中，李登輝世代、日本皇民化到二二八這20年間，因為文字、思想等禁忌太多，很多史實處於真空，黃煌雄形容它為「台灣的悲愴年代」；為了解當年歷史，他大量閱讀前人資訊，對邱永漢的《濁水溪》印象格外深刻。

《濁水溪》內容中描述了不少濁水溪變清時，政局或社會出現大變動的傳說或史實；今年春節其間，該溪上游孫海橋段突然清澈到比日月潭水還要乾淨，引發他關注並決定深入濁水溪上游一探究竟。

今（19）日黃煌雄透過逢甲大學副教授劉啟帆協助，由縣議員林永鴻、前水里鄉代會主席游光明、鄉代陳明卿等陪同，下午抵孫海橋頭，紀錄丹大溪注入濁水溪匯流口，及相關地形與資訊。

黃煌雄還特別攜帶2月3日《中國時報》披露之「濁水溪變清」之實體報紙到場比對。他說，報導詳細、真實，算是恰當，也顧及在地與學界觀點。黃煌雄強調濁水溪清不清？重在客觀存在的現象，及民間感受。自然現象，個人則不宜作太多的意見或闡釋。

(中時)