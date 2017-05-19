濁水溪清不清？前監委黃煌雄赴孫海橋探查
信義鄉濁水溪主流河段，今年春節前後變得澄澈，由於民間傳說濁水溪變清，台灣都有大事發生，新聞在《中國時報》獨家曝光後，引發諸多討論與爭議！台灣研究基金會創辦人、前監委黃煌雄19日以探究歷史與現象的態度，上溯到孫海橋頭道路末端，了解實際狀況。
72歲的黃煌雄，懷著釐清史實的使命感，最近2年分別在台師大、政大台史所辦3場台灣史研討會，分別以蔣渭水、李登輝及黨外世代3階段深入研討。
其中，李登輝世代、日本皇民化到二二八這20年間，因為文字、思想等禁忌太多，很多史實處於真空，黃煌雄形容它為「台灣的悲愴年代」；為了解當年歷史，他大量閱讀前人資訊，對邱永漢的《濁水溪》印象格外深刻。
《濁水溪》內容中描述了不少濁水溪變清時，政局或社會出現大變動的傳說或史實；今年春節其間，該溪上游孫海橋段突然清澈到比日月潭水還要乾淨，引發他關注並決定深入濁水溪上游一探究竟。
今（19）日黃煌雄透過逢甲大學副教授劉啟帆協助，由縣議員林永鴻、前水里鄉代會主席游光明、鄉代陳明卿等陪同，下午抵孫海橋頭，紀錄丹大溪注入濁水溪匯流口，及相關地形與資訊。
黃煌雄還特別攜帶2月3日《中國時報》披露之「濁水溪變清」之實體報紙到場比對。他說，報導詳細、真實，算是恰當，也顧及在地與學界觀點。黃煌雄強調濁水溪清不清？重在客觀存在的現象，及民間感受。自然現象，個人則不宜作太多的意見或闡釋。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。