「蟠母娘娘下旨要共修」？人夫無罪 小三判刑4月
57歲已婚吳姓男子，與廖女相識後，迅速墜入情網，廖女向有宗教信仰的吳男誆稱「蟠母娘娘下旨要兩人結婚共修」，吳男深信不疑，自2014年12月起與廖女發生50次性行為，吳妻發現後憤而提告。新北地院今依相姦罪判廖女4月徒刑，吳男獲妻子撤告，公訴不受理，可上訴。
吳男多次藉故和妻子吵架，希望能藉此離家與廖女同居，2016年7月，吳男突然悔過，向妻子招認婚外情、寫下悔過書，吳妻對丈夫及廖女提告，法院審理期間，吳獲妻子原諒撤告。
吳男稱，每個月都會去廖女住處偷情，交往期間共發生50多次性行為；廖女則稱知道吳已婚，但辯駁「我也是被他拐騙」，性行為次數最多只有15次。
法官認為，廖女坦承兩人有發生性行為，且Line對話紀錄確有「蟠母娘娘賜姻緣」和曖昧訊息，依相姦罪判廖女4月徒刑，得易科罰金12萬元，可上訴。
(中時)
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