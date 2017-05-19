花蓮》市區店家入不敷出 議員籲縣府為經濟開源
有感於花蓮觀光持續蕭條的景況，花蓮縣議員施慧萍今天總質詢指出，觀光蕭條直接影響花蓮經濟，她以市區精華地段3間店家10天收入僅有6千、8千及1萬餘元為例，縮衣節食不能改變事實，呼籲縣府應提出實質的開源措施。
「觀光客不來，連自己人都不消費了！」施慧萍指出，自去年政黨交替後，社會面臨多項政策急轉彎，花蓮以農業、觀光立縣，無力面對大環境的衝擊，因收入不穩、商家面臨倒閉的狀況四起。
她以市區精華地區的3間店面分別以3月、4月、5月前10天的收入為例，僅有6千、8千及1萬餘元不等，甚至單日掛蛋零收入的都有，她感慨表示，這樣的收入光付租金都不夠了，連員工也請不起，有的店家甚至直接縮短營業時間降低營業成本，呼籲政府應正視開源救經濟的實質問題。
觀光處代理處長彭偉族回應，自去年年初起與觀光業者密集舉辦座談會，並開闢東南亞旅客，他也坦言，雖無法取代陸客消費能力，但配合中央開放的創新產業補助，以輔導團隊協助業者創新產品，趁著這段觀光低潮進行轉變並升級。
縣長傅崐萁強調，觀光寒冬並非政治問題，而是民生問題！自去年一月起著手為花蓮航權、農特產出路的問題奔波，因中央執意把最大市場隔開，他直言，現在的問題都只是剛開始而已，縣府能做的就是持續開發國內外遊客，督促中央建設花蓮聯外交通建設，並持續向中央表達基層鄉親的哀嚎。
(中時)
關鍵字：花蓮
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