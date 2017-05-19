火吻恆春凸顯醫療問題 縣府籲衛福部正視
恆春南門護理之家火警，釀4死55傷慘劇，屏東縣長潘孟安南下慰問傷者，他強調，恆春半島的醫療向來不足，少的可憐的病床數是潛藏危機，此次事件更突顯其嚴重性，尤其迫切需要急重症醫護人力進駐，縣府將向衛福部爭取，要求正視恆春半島醫療問題。
根據屏東縣醫療資源總表統計，恆春地區共3家中小型醫院，包含恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院與南門醫院，其一般急性病床開放數分別為35、26、40，總數才80床，今火警55人送院雖仍足夠，但若規模大一點的災難，不足的病床加上缺乏急重症醫護人力，後果恐不堪設想。
潘孟安表示，恆春半島發生這次重大突發性事件，突顯恆春半島醫療缺乏急重症醫護人力、後送治療等，病床數原本就不夠，要分別安置這麼多的患者，對恆春半島醫療是一大挑戰，縣府已緊急徵調縣內區域醫院人力支援，盼衛福部能聽進地方的心聲，跳脫傳統窠臼及思維，正視恆春半島醫療問題。
「後送是恆春半島醫療，最大的痛。」屏東縣衛生局坦言，恆春地區因地理位置與交通，造成醫療資源落後都會區，雖榮總、高醫與義大的急重症醫師有長期支援，不過仍不堪一次大規模意外襲擊，若未來能在此成立醫學中心，就有望解決恆春長年醫療問題。
(中時)
關鍵字：恆春南門護理之家火警、醫療
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