夜問打權》蔡總統就職周年 政績大盤點！

5月19日《夜問打權》節目盤點蔡總統就職周年政績。（中天提供）

今日來賓立法委員賴士葆。（中天提供）

是不是胖到總統，瘦到人民?!

盤點外交政績! 不認九二兩岸冰凍! 友邦要分手? !

執政得「87分」! ? 一例一休萬物齊漲! 食安放水流?!執法不守法! 黨產.年改溯及既往+有罪推定 公正何在?

綠執政一年擴權攬權搶資源! 國民黨倒人民沒有好!

司改議題百百款! 就是避談死刑存廢 人民正義無解?終審法官總統任命+兼職法官+直播 司改成世界笑話?!

位置分不夠?! 三級機關首長政治任命.二級機關增1副首長!擴大政治任命! 文官體制崩潰?!

蔡政府讓自己人做好做滿?砍軍公教年金沒省到! 前瞻花8800億債留子孫很大方!

推保防法民主倒退! 保防員恐怖臨檢 走綠色戒嚴?!保防法人權大倒退! 爭議不斷為帝制設東廠?!

蔡選前同婚議題吸選票! 選後沒作為?! 政策再跳票?同婚議題操弄民粹? 蔡政府兩手策略操弄人民撕裂?!

低薪無解? 缺水.電.人.地不解決 企業出走外資不來!?

520蔡總統公主病犯? 躲總統府內不甩民?蔡總統只敢面對小學生? 中學生發問題就是不回答!

蔡英文總統權比川普大! 把民主共和變帝制!真民主有監督機制! 川普因干涉司法陷彈核風暴!

改革看到改變! 蔡英文把總統變成無人監督皇帝?蔡皇萬萬歲! 五權分立改成專制 520成帝制大典?

臉都腫了! 蔡選前諾當選總統不當黨主席 選後大權攬! 集權復辟!? 小英以政治任命控司法+監察 無以制衡!?

64%民眾不滿司改! 成總統攬權工具 豈”亂”字了得?只為總統擴權! 荒唐國是會議，司改掌聲變噓聲!

五權分立全崩潰! 廢特偵+政治任命+控立院+…小英無人制衡!蔡總統是超級皇帝!?違憲濫權無人可管?!

史上最激戰 各陣營最後衝刺 6雄拚場催票! 藍黨魁選前之夜拚場催票! 國民黨爭取重新站起來!國民黨主席選舉今晚大拚場，打名人牌.花大錢有用嗎?

《夜問打權》，每周一到周五晚間十點，中天娛樂台第39頻道播出。

(中時電子報)