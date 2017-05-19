南韓旅遊可能解凍 陸團重新議價

韓媒報導，有一個4000人的中國大陸旅行團在重新考慮赴韓旅遊。近來南韓飽受衝擊的觀光旅遊業有望「解凍」。

南韓《每日經濟》報導，自南韓決定部署薩德反導系統後，便逐漸消失的中國團體觀光客開始重新考慮南韓行。中國某醫療器械企業為多達9000名員工提供團體旅遊獎勵，在薩德事態嚴重化後，決定把旅遊目的地改為泰國，最近其第一批先行4000名遊客又重新開始協調是否赴南韓旅遊，並聯繫南韓旅行社方面，諮詢報價。

今年初以來，由於薩德問題，南韓航空、酒店及觀光行業猶如寒冬，相關業內人士表示，希望南韓新政府與中方進行協調，儘快緩解目前的狀況。

(旺報)