控小三詐欺失利 還被妻知道外遇反挨告

48歲蘇姓有婦之夫和25歲的林女2014年7月透過網路結識後發生婚外情，林女隔年1月懷孕、要求蘇給墮胎費，蘇男認為自己全程戴套，懷疑「孩子不是我的」，雙方發生衝突，隨即鬧翻分手。

蘇男怒告林女在交往半年多期間，以房貸、還地下錢莊等名義向他詐騙近200萬元。林女否認強調都是蘇主動給的，強調蘇獲悉懷孕的第一時間表示要負責，後來又要求她墮胎，並叫她簽本票、充當合夥人「演戲給老婆看」。

桃檢認為，蘇男隱瞞已婚身分，且提不出給林女錢的任何擔保，清查又發現林女7個月內最高僅刷卡2萬元，認定是雙方民事糾紛，予以不起訴。不起訴處分書寄到蘇男家後，蘇妻才發現丈夫搞婚外情，怒告丈夫、林女妨害家庭，蘇男被法院判處4個月徒刑、緩刑3年，林女因不知蘇男已婚躲過。

(中時)