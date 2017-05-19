日本一蘭拉麵6／15開賣 同業驚呼：他們瘋了嗎？

「一蘭台灣台北本店」主攻「天然豚骨湯拉麵」，每碗訂價台幣288元。（圖／一蘭拉麵）

開在台北信義區的日本「一蘭拉麵」在台首店，占地超過200坪，6月15日開幕後將採24小時經營。（圖／一蘭拉麵）

「一蘭台灣台北本店」與日本同步，門市內規畫有用木板隔間的「味集中區」讓客人享用拉麵。（圖／一蘭拉麵）

「釜醬汁豚骨叉燒肉」在台每份訂價１４８元。（圖／一蘭拉麵）

「一蘭拉麵」的點菜單就一張紙，上面的菜式不多。（圖／一蘭拉麵）

被赴日台灣旅客視為「朝聖美食」的「一蘭拉麵」，正式進駐台灣，開在台北信義區松仁路上的台灣第一家分店，已確定於6月15日正式開賣，店舖總面積216.45坪，卻只設了60個客席座位，並附設近35坪的工廠，在台公關代表張湘英表示，菜單上的拉麵就只有一種口味，亦即強調創業至今味道始終維持不變的「天然豚骨湯拉麵」，開幕後將採24小時經營。

「一蘭拉麵」首店插旗租金昂貴的台北信義區，超過兩百坪的門市以一格一格木板規畫的「味集中區」卻只設60個座位，同時只攻一種麵，加上24小時營業，展現了在台灣日系拉麵市場「橫掃千軍」的雄心企圖。只是，今年外食餐飲市場不甚景氣，去年至今已有些品牌陸續在台吹熄燈號，加上餐飲市場人員招募不易，且受到「一例一休」衝擊，人員排班調度使經營成本增加，故「一蘭拉麵」要如何在台快速搶攻市占，是市場同業高度關注焦點。而有資深餐飲專業經理人在得知「一蘭拉麵」在台手筆後，更驚呼：他們是瘋了嗎！

在「一蘭拉麵」之前，今年就有米其林一星的「Tsuta 蔦」拉麵，「麵屋一燈」副品牌「豚骨一燈」，以及「琉球新麵－通堂」相繼被引進台灣，若在加上去年以前的〈玩笑亭拉麵〉、乾杯集團引進的「一風堂拉麵」，以及「一番拉麵」、「山頭火拉麵」與「屯京拉麵」等，都在外食市場打著「日本拉麵名店在台分店」旗號搶供商機，如今「一蘭拉麵」正式搶灘台北，除掀市場話題，並再度引爆日式拉麵大戰。

「一蘭拉麵」首店插旗租金昂貴的台北信義區，超過兩百坪的門市以一格一格木板規畫的「味集中區」卻只設60個座位，同時只攻一種麵，加上24小時營業，在今年起不甚景氣、人員招募不易，且受到「一例一休」衝擊，人員排班調度成本增加的外食餐飲市場中要如何快速搶攻市占，更是餐飲同業高度關注焦點。

創始於1960年的「一蘭拉麵」，是以「天然豚骨拉麵專賣店」起家，目前在日本有68間連鎖門市。2013年起「一蘭拉麵」跨足海外在香展店，2016年則進運美國。挾「老字號」名氣加上連鎖店數多建立的高知名度，「一蘭拉麵」每到新市場展店都造成轟動。隨著赴日本旅行的台灣客與日俱增，不少國人都吃過「一蘭拉麵」，故「「一蘭要來台灣了」的消息一出，引發不少台灣「拉麵控」的關注。

只是，不知是籌備耗時、良店難覓，還是刻意操作「飢餓行銷」，市場雖在兩年前就已傳出「一蘭拉麵」要來台的消息，卻始終「只聞樓梯響」，吊足了食饕與媒體胃口。如今「一蘭拉麵」確定在6月15日開幕，預料將掀排隊熱潮。

「一蘭」的「天然豚骨湯拉麵」在台訂價每碗288元，該麵湯頭標榜與日本同步，是由40多位師傅精心研調製。除了拉麵外，菜單上另外兩項單點菜式分別是148元的「釜醬汁豚骨叉燒肉」，以及108元的「抹茶杏仁豆腐」。餐廳並有「一蘭拉麵博多細麵」（附一蘭特製紅色秘製辣粉）與「紅色秘製辣粉」兩伴手禮外賣。

(工商)