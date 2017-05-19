重返桃園福地 高國輝：滿開心的

高國輝近4場13打數0安打，陷入打擊低潮。(資料照 中央社記者張新偉攝)

在桃園棒球場都表現出色的高國輝，被球迷封為「桃園王」，不過因為開季左腕傷勢困擾，本季至今還未在桃園球場出賽，今富邦悍將與桃猿交手，將是高國輝本季在桃園首度出賽，他表示，其實還滿開心的，很久沒在這邊出賽了。

高國輝說，上次在桃園出賽，就是去年的總冠軍賽，球隊在這邊擔任主場，本季之前來到桃園棒球場，自己都還在養傷，沒有機會下場比賽。

談到在桃園打擊成績都相當出色，高國輝指出，來到這邊，感覺看球都相當清楚，不過今天也不會有特別的感覺，就是還滿開心的。

不過傷癒復出後，高國輝近4場出賽，13打數沒有安打，陷入打擊低潮，他回應，現在就是盡力把自己狀況調整好，做好自己該做的，不會放棄任何一場比賽，努力爭取贏球的機會。

(中時電子報)