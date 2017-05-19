世大運省錢蓋「活動式游泳池」 網友猛問柯P：你這樣包商怎麼賺
2017台北世界大學運動會游泳池日前正式宣布啟用，相較過去面臨國際大型賽事時，砸重金興建新場館，此次則採用「活動式游泳池」的技術，不但省下大筆預算，未來更可提供給相關體育單位靈活運用。台北市長柯文哲今（19）日就於臉書分享「組裝」游泳池的縮時影片，引起熱烈迴響，許多網友皆猛留言問道，你這樣包商怎麼賺？
今柯文哲於臉書發文，表示有鑑於過去許多專用游泳場館，賽會結束後難以維護，甚至變成蚊子館；因此，這次特別引進「活動式游泳池」的全新技術，不但僅花60天的時間，就將國立體育大學綜合體育館改裝成游泳及水球競賽場館，預算上還大幅減少，未來更能拆卸重複使用，規格也都符合國際泳協（FINA）與國際大學運動總會（FISU）標準。
柯文哲同時也分享一段，世大運「活動式游泳池」興建過程的縮時攝影。從影片中可了解，活動式游泳池是目前國際賽會的趨勢，過去在幾個國際賽會上也都有使用經驗，而台灣則是首次引用。除了預算與工期大幅降低外，也代表著國內在硬體建設與賽事管理的軟體方面，都已達到一定的程度，是有能力辦好國際賽會。
影片曝光後，引起熱烈迴響，網友紛紛留言，「還是那句話，你這樣弄藍綠的包商們怎麼混？」「你這樣包商怎麼辦？怎麼綁標？」「省錢省時又不浪費！」還有人感謝台北市政府團隊，認為此舉是真正為了國家而建設，技術的在地生根。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。