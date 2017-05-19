世大運省錢蓋「活動式游泳池」 網友猛問柯P：你這樣包商怎麼賺

世大運「活動式游泳池」。(影/取自柯文哲臉書)

全中運金牌選手張克翔、黃俊祥等游泳好手日前於世大運泳池進行「試游」。（中時資料照，葉臻攝）

2017台北世界大學運動會游泳池日前正式宣布啟用，相較過去面臨國際大型賽事時，砸重金興建新場館，此次則採用「活動式游泳池」的技術，不但省下大筆預算，未來更可提供給相關體育單位靈活運用。台北市長柯文哲今（19）日就於臉書分享「組裝」游泳池的縮時影片，引起熱烈迴響，許多網友皆猛留言問道，你這樣包商怎麼賺？

今柯文哲於臉書發文，表示有鑑於過去許多專用游泳場館，賽會結束後難以維護，甚至變成蚊子館；因此，這次特別引進「活動式游泳池」的全新技術，不但僅花60天的時間，就將國立體育大學綜合體育館改裝成游泳及水球競賽場館，預算上還大幅減少，未來更能拆卸重複使用，規格也都符合國際泳協（FINA）與國際大學運動總會（FISU）標準。

柯文哲同時也分享一段，世大運「活動式游泳池」興建過程的縮時攝影。從影片中可了解，活動式游泳池是目前國際賽會的趨勢，過去在幾個國際賽會上也都有使用經驗，而台灣則是首次引用。除了預算與工期大幅降低外，也代表著國內在硬體建設與賽事管理的軟體方面，都已達到一定的程度，是有能力辦好國際賽會。

影片曝光後，引起熱烈迴響，網友紛紛留言，「還是那句話，你這樣弄藍綠的包商們怎麼混？」「你這樣包商怎麼辦？怎麼綁標？」「省錢省時又不浪費！」還有人感謝台北市政府團隊，認為此舉是真正為了國家而建設，技術的在地生根。

(中時電子報)