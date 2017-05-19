刑警荒 警署研討回復「刑事伯」榮耀

警政署長陳國恩今(19)日在臉書NPA署長室發文表示，最近幾年各縣市都發生了「刑警荒」，改善刑事工作環境已刻不容緩，並在今日召集各縣市副局長、刑警大隊長、人事室主任等開會討論，希望能再次點燃刑警辦案的熱情，回復昔日「刑事伯」的刑警榮耀。

文章PO出後，立刻吸引許多基層刑警留言表達心聲，認為刑事斷層愈來愈嚴重，再不補足人力，日後會成為跳崖式的大斷層。基層刑警表示，出現刑警荒並非一朝一夕的事，問題早已浮現多年，因為刑警除了各種專案勤務、績效壓力外，還有數量龐大的公文、發交查要處理，連聚眾、蒐證等各種大小勤務都要刑警做，壓得刑警喘不過氣來。

此外，加上近年來警察的士氣、尊嚴大受打擊，及年金改革不確定的影響下，都讓員警大嘆不如歸去，紛紛申請退休。其實不僅是刑警，目前所有警察都出現缺額的狀況。

陳國恩在臉書上表示，刑警應該是值得榮耀的工作，扮演打擊犯罪的重要角色，以前大家都稱他們為「便衣」、「三組」，曾經「三組」是一個歹徒害怕進去，而讓警察充滿榮耀與自信的工作環境，沒有過人的正義膽識和豐富的社會歷練、辦案敏感度，是難以戰勝在偵查隊所面對的任務。

但最近幾年，各縣市卻不約而同發生了「刑警荒」。刑警同仁告訴我們，除了要面對案件偵查難度不斷增加、危險性高、刑責區的責任制外，繁複的文書業務壓縮了同仁辦案的時間與熱情，刑警人力缺口更增添了現職刑警同仁的負荷，以致於刑事工作陷入乏人問津的惡性循環。

警政署今開會討論後，雖無立即的改善方法及結論，但將研擬各種短中長期方案，希望以擴大晉用培訓、積分獎勵機制、刑責區職掌設計以及業務簡化等方式「提高誘因，降低負擔」， 尋找一套務實、可行的刑事警察制度變革，以解決加諸於刑警辦案的重重枷鎖。

(中時)