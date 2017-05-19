蔡衍明基金會家戶關懷 帶領學生走進社區
端午佳節將至，蔡衍明愛心基金會19日在旺旺中時基金會執行長胡雪珠的帶領下，與台東大學學生走進社區關懷弱勢民眾。胡雪珠強調，蔡衍明董事長對於弱勢民眾十分關心，在佳節之際散播愛心，讓更多民眾可以感受溫暖。
胡雪珠昨天與基金會成員、東大學生、台東市東海里長陳嬰，一同進行社區家戶拜訪，拜訪對象是政府沒有補助的邊緣戶，許多長輩因為獨居，經濟生活都十分緊迫。
胡雪珠表示，基金會與全台大學合作，除了發放弱勢學生的獎學金，也帶領學生們一統走進社區，關懷弱勢民眾，讓愛心走出校園，也能讓社區長者感受到學生的青春活力。
今天善款分別發放給東海里、新園里的弱勢民眾，每戶可收到5000元。陳嬰表示，里內有部份民眾因為家庭突遭變故、意外等，讓他們家境困難、生活難以為繼，蔡衍明愛心基金會對弱勢民眾特別關注，三節的善款也讓他們可以過個好節。
東大體育系三年級學生周沛怡表示，透過這次活動可以一起散播愛心、關懷長輩，讓她覺得很有意義，基金會的獎學金也讓她可以更專心在課業上，不用為了賺錢繳學費而犧牲課業。
東大公關暨校友服務中心主任許秀霞說，活動帶領學生走進社區、培養社會責任，對學生是很棒的機會教育。
(中時)
關鍵字：蔡衍明基金會
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