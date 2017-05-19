高士佛上鬚蘭現蹤 晶瑩剔透如白玉
南投魚池鄉蓮華池山區最近冒出上百株沒有葉子、花串晶瑩剔透的野生蘭花，細緻特別；知名生態解說員葉建興驚訝表示，那是中部罕見的「高士佛上鬚蘭」，原始發現地在恆春半島，能夠在蓮華池大量出現，印證當地生態豐富且多元。
葉建興說，高士佛上鬚蘭在南投山區偶見，但數量不多，有時只是單株，偶見3、5株長在一起，上百棵一起出現確實難得。蓮華池地區上次被觀察到高士佛上鬚蘭是在2004年4月，總共有8株；同年6月，信義鄉琉璃光之橋園區也出現1棵，現場就只那麼1棵。
台灣地區已知有4種上鬚蘭屬植物，分別為無葉上鬚蘭、日本上鬚蘭、墾丁上鬚蘭和高士佛上鬚蘭。它們都屬無葉綠素的腐生蘭，喜歡生長在腐植質深厚的落葉堆中，量少、不易被發現。
(中時)
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