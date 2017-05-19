男網嗆「賤到如滔滔江水」 挨告誹謗
基隆市1名51歲房姓男子與黃姓女子，在前年同遊泰國時發生金錢糾紛，事後男子竟在臉書上PO文說「有個賤女人主動要求男人摸她奶來看是真是假」，還引用周星馳台詞「經過我的龍抓手鑑定後果然是堅挺無比」等語，黃女得知氣炸，怒告房男，檢方依公然侮辱罪嫌起訴。
3年前房男與黃女共赴泰國旅遊，2人想在泰國開戶買房子，但事後卻疑似發生債務糾紛，鬧得2人撕破臉，於是房男返台後，在臉書上留下許多狂言「女人別作踐自己，叫老哥摸摸看她奶真材實料」、「老哥龍抓奶老實說是有啦」。
不僅如此，房男還不斷留言說，「賤到如滔滔江水、連綿不絕」、「這樣賤的要求我這輩子沒見過」、「要不要我再鑑定一下啊？老哥爆料後縮起來不敢反駁，打我啊笨蛋！」，引起網友熱議，黃女不堪其擾，因此憤而提告。
起訴書指出，房男影射黃女利用他詐騙開戶，把他曼谷銀行存摺、提款卡交給她處理，甚至主動讓他摸胸部，之後又在臉書發表不當言論，黃女認定房男是在誹謗她，因此向基隆地院提告。
房男辯稱，他只是分享去泰國旅遊經驗談，又沒有指明是誰，並強調是黃女自己對號入座。
不過，檢方根據房男臉書上留下「姓黃的」、「黃○○」、「老狐狸精」等語，雖無指名道姓，但由照片、談話內容，仍可辨識是黃女。日前偵結，檢方依公然侮辱、加重誹謗罪嫌起訴房男。
(中時)
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