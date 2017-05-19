阿美族之光　方佳柔榮獲總統教育獎

方佳柔同學是阿美族的孩子，曾在阿美族語朗讀比賽獲得2次基隆市第1名及全國第3名，今年更榮獲總統教育獎。（基隆市教育處提供）

方佳柔同學不吝分享自己從小經歷，希望帶給周遭的人正能量，並想將原住民文化傳承下去。（基隆市教育處提供）

今年總統教育獎國中組全國共有55名學生參加角逐，基隆市碇內國中方佳柔同學脫穎而出榮獲獎項，阿美族血統的她，參加基隆市阿美族語朗讀比賽榮獲2次全市第1，也曾在前年全國阿美族語朗讀比賽勇奪第3名，將在7月7日於總統府接受蔡英文總統親自頒獎。

方佳柔同學家境清寒，但她不願向命運低頭，就讀國1時父親就過世，聰明懂事的她決心要替爸爸照顧媽媽與家人，在學校總是當班長，功課也都名列前茅，讓師長及同學無不佩服。

具有阿美族血統的方佳柔能文能武，在2015年全國阿美族語朗讀比賽榮獲第3名，更入選校內桌球隊、田徑隊及美術社團，及廣達《游於藝》的導覽小尖兵，服務的熱忱也是不落人後，在班上她總是積極幫助同學。

面對父親驟逝與家中經濟的困境，方佳柔微笑表示：「對我而言，無論是教同學功課或是分享我的故事，只要能幫助同學擊敗挫折，看到大家跟我一樣開心，就是我最大的成就。」

方佳柔還說，未來希望能成立「族語育樂園」，傳承原住民文化，為離鄉背井到都市謀生的原民同胞提供協助，「現在，我是個手心向上，需要幫助的人；但在未來，我將服務社會，做個手心向下，有能力幫助別人的人！」

教育處表示，佳柔無論是待人處事還是自身學業，她都能用愛與熱忱來面對，樹立一個最好的榜樣，她的獲獎是實至名歸，希望她的經歷能激勵所有人，讓更多的學生勇敢面對未來。

(中時)