姚元浩認了為王心凌落淚 首曝4年情斷原因

姚元浩、王心凌4年情破局，分手原因引發外界揣測。(本報系資料照)

王心凌與姚元浩4年情破局，分手原因傳得滿天飛，有人說是婚事喬不攏，也有人稱是男方太愛花錢，姚元浩今(19日)出席活動除了坦承曾為分手一事難過落淚，也親口說出兩人分手真正原因。

與王心凌分手2個月，姚元浩日前現身公開活動，親自反駁外傳包括愛花錢、婚事喬不攏的分手傳聞，據《自由時報》報導，他坦言2人相處一陣子，應該是個性上的影響比較多。

另外，姚元浩也認了與王心凌分手而落淚，感謝母親沒過問太多分手細節，默默當他的避風港，他說，感情沒有委屈不委屈，兩人都很努力了，大家都希望很好，只是很難。

(中時電子報)