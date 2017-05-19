太空學校國際獎學金，台東學生唯一獲獎

HASSE共同創辦人劉倬宇（右），將獎學金證書頒發給台灣唯一的得主邱紳騏。（台東縣政府提供）

台東私立均一中學的學生邱紳騏，獲得「HASSE太空學校國際獎學金」，是台灣唯一的得主，邱紳騏將由HASSE贊助，前往美國參加NASA舉辦的太空學校課程。從小夢想當太空人的邱紳騏笑著說，參加太空課程讓他想當太空人的夢想更近一步。

HASSE（美國休士頓太空與科學教育協會）是國際重要的太空教育推廣組織，在台灣的分支TASSE也致力於推廣太空教育，今天頒獎儀式由HASSE共同創辦人劉倬宇、台東縣長黃健庭、均一中學董事長嚴長壽一同頒發。

劉倬宇表示，台灣歷年來HASSE獎學金僅有3位獲選，今年將獎學金留給台東的孩子，就是相信台東的學生並不會輸給都會區，希望透過這次機會讓邱紳騏點燃太空熱情的一把火。

邱紳騏說，國小一、二年級就已經確立想當太空人的夢想，也積極涉獵NASA的資訊，包括父母、老師都一直尊重他的志向，這次獲得獎學金贊助，將前往NASA的休士頓校區參加為期14天的太空學校課程，總價值超過16萬台幣。

「只要目標持續朝向月亮，就算不成功，你也置身星海。」邱紳騏強調，看到太空學校的網站時，光是課程就讓他興奮不已，在前往NASA的路上將會努力學習，就算最後沒有進入NASA，也將一輩子置身在航太的世界！

(中時)