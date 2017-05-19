套房慘變垃圾場 惡房客竟落跑
套房慘變垃圾場！新北市林姓女房東去年11月將三重一間套房租給24歲鄭姓男房客，不料上個月政男突然失聯，套房傳出陣陣惡臭遭其他房客投訴，房東擔心發生意外，聯絡消防隊登門查看，一開門驚見滿屋垃圾、排泄物，臭氣薰天，房內液晶電視也不翼而飛，讓房東直呼「實在太惡劣！」
林姓房東表示，鄭男去年11月以每月8000元租金承租套房，入住後皆按時繳租金，不料上個月突然未繳房租水電費，多次致電聯繫未果，其他房客則反映其房間傳出惡臭，擔心發生意外才趕緊通報警消一同前往查看，不料房間竟被惡意破壞，氣得向轄區警方報案。
「恢復原狀至少要10萬元！」林姓房東氣憤表示，當初鄭男自稱工人，報案後才得知鄭男有毒品及竊盜前科，房間內除了滿布垃圾、排泄物外，也散落來路不明的機車零件，原本牆上的液晶電視也被偷走，目前已對鄭男提告竊盜及毀損，希望不要再有房東受害。
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(中時)
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