台灣營養學會年會弘光登場 探討肌少症

弘光科技大學醫護學院院長張敏政致詞。（陳淑娥攝）

台灣營養學會理事長王果行主持學術研討會。（陳淑娥攝）

台灣營養學會定期年會於19、20兩日在弘光科大登場，以「運動營養與老年肌少症」為主題，邀請國內外學者做最新的相關學術訊息發佈，提醒國人以實施簡易可行的飲食原則，達到維持身心健康的果效。

台灣人口快速老化，社會將踏入老年社會，肌少症及相關衰弱症是大多數高齡老人要面對的問題之一；營養學會特邀美國奧瑞岡州立大學健康人類科學院榮譽院長Tammy Bray教授、美國加州大學洛杉磯分校生命科學院James Tidball教授兩位學者，分別以長壽樂活簡易原則概念（全穀類，五彩繽紛蔬果、適量蛋白質；不動風險近似吸菸，運動當藥，睡眠為補）及身體低度發炎是老化症候群之關鍵主題，為19日下午場和20日早上場引言。

靜宜大學食品營養學系王銘富教授，將詳細剖析台灣人口老化狀況及老化所伴隨之身體（組成與質量）、生理之改變（運動神經元、類固醇賀爾蒙激素、蛋白質合成能力下降）及疾病風險（失能、跌倒、住院、長期護理、甚至死亡）。

國防醫學院李美璇教授的前瞻性實證資料顯示，骨骼肌肉質量低的台灣老人死亡風險較高、住院天數較多、總醫療花費也較高；而身體活動多，飲食內容比較多樣化則可能降低風險，適當肌力建造和飲食營養已知是防治肌少/衰弱症不二法門。

在飲食營養方面，中央研究院生物醫學科學研究所潘文涵教授，指台灣社區衰弱老人飲食問題主要在吃的少，六大類食物分配不當，導致多種營養素達不到建議量，尿中氮、鈣排泄量、血中儲鐵蛋白濃度均偏低、而發炎指標則偏高。

因此，老人不但要攝取足量食物且要確實依照飲食指南進食，在食量減少的狀況下，一天兩份（杯）奶、蔬果充足，選擇全穀是非常關鍵的；此外，無糖茶飲及魚、介殼類蛋白質食物的攝取頻率，也與衰弱症成負相關。

台灣營養基金會執行長吳映蓉博士，將從飲食策略（充足的熱量和蛋白質）＆營養補充策略（維生素和必需胺基酸的補充）兩方面討論肌少症的預防和處置。彰化基督教醫院靜脈營養治療小組主席王淑惠營養師，將更進一步討論針對病患可使用的幾種營養素補充策略，包括：魚油，支鏈和必需胺基酸、快速消化蛋白、等。

在運動方面，長庚大學物理治療系王鐘賢教授，就肌肉瘦質的減少、肌肉強度的減低和老齡肌少症的發生關連和相關飲食運動療法作通盤性討論，台北市立大學郭家譁教授，指出適用於年輕人的有氧運動，對50-70歲老人而言，對抗胰島素抗性的效力不彰，反之，適當的無氧性阻力訓練，可誘發肌肉的汰舊換新，可顯著改善人體胰島素敏感度，他並將推薦訓練的關鍵時刻。

中興大學運動與健康管理研究鎖巫錦霖所長，將分析「耐力運動」的健康效益及提升耐力運動表現的營養調配原則。實踐大學食品營養系與保健生技系黃惠宇教授，將討論骨骼肌老化與粒線體老化的關係，及乳酸菌調節能量代謝、抗氧化/抗老化的功能。

(中時)