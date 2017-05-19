烏來覽勝大橋災後改建 塑造觀光新亮點

新北市烏來區歷經蘇迪勒、梅姬兩個颱風侵襲，造成近50年橋齡的覽勝橋嚴重受損，新北市長朱立倫19日前往現場視察，了解改建計畫進度。（葉書宏攝）

新北市烏來區歷經蘇迪勒、梅姬兩個颱風侵襲，造成近50年橋齡的覽勝橋嚴重受損，新北市長朱立倫19日前往現場視察，了解改建計畫進度。（葉書宏攝）

銜接烏來老街和溫泉街、橫跨南勢溪的烏來覽勝大橋，連續兩年遭受颱風肆虐嚴重毀損，在新北市政府多次和中央及地方民眾協調後，最近完成規劃，預計明年1月動工，改建成為一座可以人車通行的鋼拱造型景觀橋梁，完工後融合烏來地區特有的溫泉景緻，可望成為老街新景點。

烏來地區歷經蘇迪勒及梅姬兩個颱風侵襲，造成有近50年橋齡的覽勝橋嚴重受損，新北市長朱立倫5月19日再度前往現場視察，了解改建計畫進度。朱市長強調，目前已進入防汛期，要求市府各局處務必加強防汛整備，尤其對於類似覽勝橋等受損橋梁，市長指示在未完成改建前嚴密觀察，以保障附近民眾身家財產安全。

工務局表示，覽勝大橋位於南勢溪上，在蘇迪勒颱風和梅姬颱風來襲時，洪水兩度溢過橋面，影響人行及交通安全，主管機關水利署評估後，認為防洪高程不足，建議新北市政府改建，經新工處多次召開地方說明會及溝通後，決定興建一座結合地方特色與夜間光雕，供人車通行。

河中無落墩的橋梁，新橋面由原有的118.14公尺抬高到121.3公尺，以免水患來襲；同時考量人行無障礙坡度，在上游側採8%坡度新增引道，以利車輛及行人通行。

新工處說明，覽勝大橋原橋全長61.6公尺、寬4.2公尺，並有兩座橋墩落於南勢溪上，已不符防洪需求，平日及假日離峰時間可單向通行，假日為人行專用橋。未來將興建長70公尺、寬7公尺之鋼構橋梁，採具有原住民特色的編織型提籃式鋼橋，橋上並設有景觀平台及光雕，工程總經費約1.5億元，今年12月發包，107年1月動工，工期18個月，預計108年6月完工。

工務局強調，覽勝大橋為烏來地區重要觀光地標，也是中央與地方共同努力的重大工程，希望中央考量地方預算捉襟見肘，提高補助經費比例，使工程順利進行，同時也籲請水利署十河局同步辦理河川清淤疏浚，有效提升防洪保護能力，同時藉由周邊環境之調整塑造烏來地區之景觀亮點，帶動老街整體商業和人潮，提升觀光效益。

(中時)