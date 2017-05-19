台東意象八拱橋 6月起封閉整修
台東最著名的意象三仙台的八拱橋，將從6月開始封橋整修，為期3個半月，整修期間橋樑將禁止通行。交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處副處長林維玲指出，整修期間正值暑假旅遊旺季，但一年僅這段時間適合進行工程，請遊客見諒。
八拱橋屬於人行步橋，8個拱橋連接三仙台與本島，橋樑優美的造型與湛藍的大海相輔相成，也能欣賞日出美景，成為台東最醒目的意象，不過八拱橋已經建滿30年，在歷經多次的颱風、地震衝擊下，已經需要進行大整修。
林維玲表示，東管處都有定期為橋樑健診，八拱橋蓋在海上，經過颱風及地震後，已經有鋼筋裸露及銹蝕的狀況，因此需要進行耐震檢修與補強維護，工程將進行結構檢修、裂縫修補、橋面排水改善及粉刷塗裝，時間從6月1日開始到9月15日為止。
整修期間橋樑將全面封閉禁止通行，喜愛磯釣的民眾也不能到三仙台島釣魚。由於整修正值暑假觀光旺季，林維玲無奈的表示，三仙台東北季風強勁，僅夏天氣候較穩定適合施工，為了橋樑長久的考量，僅能選在6月進場施作。
林維玲指出，整修期間本島的設施都會正常開放，因應遊客可能減少的衝擊，商店的租金將會下修。
(中時)
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