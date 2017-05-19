街友打扮入時 搭車到各縣市行騙業務員
無業的陳姓男子打扮入時，搭火車到全台各地行騙，他習慣到保險公司佯稱簽保單，利用業務員要業績的心理，向被害人借錢，隨即繞跑消失。他19日再故技重施，被發現行跡可疑報警，他落網坦承行騙，全台起碼有10起案件被害人。警方依照詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。
56歲的陳男右眼殘疾，無業流浪街頭，卻自有一套行騙謀財之法，他穿起襯衫西裝褲，還拿著一支道具智慧型手機，不時假意把玩顯示身分，搭火車到各縣市的火車站附近找保險公司，並向保險員佯稱要買保單。
陳男大方簽完保單，隨即要求被害人載他回台南，多數為了保單業績，不會拒絕，最遠曾有基隆的保險員開車送他回家。
等到車子抵達台南，陳男中途再藉口到衛福部台南醫院看病，向被害人借錢，每次金額都1000元至3000元不等，但他拿了錢下車就消失，因為金額少，多數被害人選擇自認倒楣，不願報案。
陳男19日再度故技重施，行騙一名女房仲，但路人見他形跡可疑報案，警方趕到時，被害的女房仲正循線趕到，指認他騙走3000元，他坦承犯案，被警方依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。