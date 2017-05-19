街友打扮入時 搭車到各縣市行騙業務員

右眼殘疾的陳男衣著筆挺，令一般人難以相信竟是無業街友來行騙。（程炳璋攝）

無業的陳姓男子打扮入時，搭火車到全台各地行騙，他習慣到保險公司佯稱簽保單，利用業務員要業績的心理，向被害人借錢，隨即繞跑消失。他19日再故技重施，被發現行跡可疑報警，他落網坦承行騙，全台起碼有10起案件被害人。警方依照詐欺罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

56歲的陳男右眼殘疾，無業流浪街頭，卻自有一套行騙謀財之法，他穿起襯衫西裝褲，還拿著一支道具智慧型手機，不時假意把玩顯示身分，搭火車到各縣市的火車站附近找保險公司，並向保險員佯稱要買保單。

陳男大方簽完保單，隨即要求被害人載他回台南，多數為了保單業績，不會拒絕，最遠曾有基隆的保險員開車送他回家。

等到車子抵達台南，陳男中途再藉口到衛福部台南醫院看病，向被害人借錢，每次金額都1000元至3000元不等，但他拿了錢下車就消失，因為金額少，多數被害人選擇自認倒楣，不願報案。

陳男19日再度故技重施，行騙一名女房仲，但路人見他形跡可疑報案，警方趕到時，被害的女房仲正循線趕到，指認他騙走3000元，他坦承犯案，被警方依照詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時)