南門護理之家4死 家屬悲嘆：也許是解脫了

吳漢忠不捨堂哥吳明賢離世，但往好方面想盼對方能就此解脫。（謝佳潾攝）

死者家屬為逝世親人誦經，盼他們一路好走。（謝佳潾攝）

（20：29更新）「也算是解脫了。」恆春南門護理之家火警釀4死，家屬聞訊後難掩悲慟，數度以淚洗面，但因死者非行動不便即精神、智能障礙，且還有低收入戶者，有家屬心疼他們生活辛苦，雖不捨但仍盼這是場提早解除他們困境的意外。

清晨傳火警釀憾事的208號房，住有82歲黃輝顯、81歲鍾紹奎、55歲黃順忠、48歲吳明賢、43歲葉茂吉與37歲陳忠村，照護人員指出，他們各有疾病加上年齡差距，即使同房也沒太多互動，不料前4人竟因意外共赴黃泉。

昨日清晨4時20分許，1名外籍照護人員從206號房巡視完畢正要前往他房時，突聞一陣濃煙味飄散，她立即走向飄出煙味的208號房，不料竟見火勢竄出，她嚇得趕緊通報並緊急疏散眾人，救護人員獲報衝進208號房時，火速將清醒的葉和陳救出，但另4人搶救不及當場遭燒死。

然而，有智障的葉雖行動自如，但因受到嚴重吸入性燒傷而有生命危險，已插管治療並由恆春旅遊醫院轉至高雄海總；而患失明、精障的陳則是6人中最幸運者，臉、胸受二度灼傷約4%，案發中午已送至普通病房休養。

悲訊傳出後，死者家屬難過不已，吳患有失智的父親在姪子吳漢忠的攙扶下到院認屍，吳漢忠說，堂弟6年前出車禍成半攤，由叔叔與外勞一起照顧他，不料4年前叔叔也中風，父子倆因此一起入住護理之家，而堂弟雖有兄弟，但生活費都是由之前的車禍理賠及親友所協助。

「他們真的很辛苦。」他說，近期賠償金快用完了，所幸2個月前堂弟的弟弟回家務農，除有能力先接叔叔回家照顧外，同時也通過低收入戶申請減輕負擔，不料竟發生意外，但對他來說也許是種解脫。消防員指出，吳疑似坐上輪椅逃生未果，而倒在地上慘遭火噬。

同為低收戶的黃順忠，今年3月才入住養護之家，之前與父親相依為命，但因患重度智障而無法工作，父子倆都由親友接濟。而患失智的鍾則是苗栗人，10年前家屬考量南門價錢較適合而讓他入住，女兒女婿都會固定探視，但沒想到就此天人永隔，且還不敢讓年邁的母親知情，怕對方承受不住傷痛。

而黃輝顯則是遊民，在南門醫院住約2個月後17日才轉到護理之家安置，不料發生憾事且直至躺在太平間時，警方找到的唯一親屬也因高齡不便出面，無人送他最後一程。

(中時)