無視中監「5不」 陳水扁入席募款餐會坐主桌

前總統陳水扁出席凱達格蘭基金會餐會。（姚志平攝）

凱達格蘭基金會19日舉辦「相信台灣 · 歡喜承擔」12週年感恩募款餐會，創辦人、前總統陳水扁(見圖)親自出席，並舉杯向友人致意。(杜宜諳攝)(飲酒過量有礙健康)

前總統陳水扁今日出席凱達格蘭基金會的募款餐會，無視中監的規定進入會場，並在主桌入座。

前總統陳水扁今（19）日北上出席凱達格蘭基金會舉辦的12周年感恩募款餐會。陳水扁在晚間7時30分抵達大直典華會場，無視中監的但書「不得進入活動會場」，拄著拐杖進入，花了約10分鐘時間走到主桌就座，身旁分別坐著前副總統呂秀蓮和主治醫師陳順勝。

台中監獄今日准陳水扁出席募款餐會，但有5個前提：不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。

(中時)