邊吸毒邊開車好「茫」 角頭遇警栽了

新北市60歲吳姓男子昨晚上11時許開著賓士車外出，竟邊開車邊拉K，行經三重區自強路、五華街口時因藥性發作神智不清，綠燈時呆坐駕駛座上無法行進，巡邏警員見狀上前查看，當場將其逮捕，訊後依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，吳男是三重的地方角頭，有槍砲彈藥管制條例、妨害自由、組織犯罪、傷害等多項前科，昨晚吳男邊開車邊吸毒，沿自強路行經五華街口停等紅燈時突然恍神，綠燈了也不走，巡邏警員見狀上前盤查，當場發現其手鼻有白色粉末，駕駛座上也有疑似毒品粉末，當場要求其下車。

警方表示，吳男一度拒絕配合盤查，警員唯恐吳男身體不適，趁吳男將車門打開時將他拉出車外，並將其被送往醫院治療，幸無大礙。

警方於吳男轎車上查獲沾有毒品粉末的光碟盒，吸食毒品用的百元鈔，經檢驗為K他命，訊後將吳男依毒品罪嫌及公共危險罪移送法辦。

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(中時)