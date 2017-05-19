神盾繼續留陣中 黃勝雄歸期未定

富邦悍將洋投神盾，昨面對統一獅5局失3分，總教練葉君璋評估表現還可以。(資料照 中職提供)

富邦悍將洋投神盾，昨役面對統一獅，主投5局失3分，總教練葉君璋表示，目前表現還算可以，暫時還會留著，會繼續用他。

富邦悍將新洋投麥力戈，目前已經在二軍調整，富邦洋投群除了羅力較為穩定外，力猛與神盾可能將會2選1遭到釋出，昨役神盾，5局投球，被擊出7支安打，失掉3分。

葉總評估還算滿意，他指出，會有準備要換的時機點，但還不到那個時候，所以還會持續讓神盾在一軍出賽。

至於陣中左投黃勝雄，4月初就因左手肘不適，下二軍休養，葉總回應，目前經過醫師群的綜合評估過後，可開刀也可不開刀，最後決定不開刀，目前快要可以傳接球了，但哪時能回到球場還無法確定。

葉總也提到，目前就是看黃勝雄的的傳接球狀況，當然如果一切都沒什麼問題，下半季回到球場，不是沒有機會。

(中時電子報)