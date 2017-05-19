法網沒戲唱 伯明罕頒給莎娃外卡

莎拉波娃獲得伯明罕網賽頒發外卡。(美聯社資料照)

法網的紅土拒絕為俄羅斯美眉莎拉波娃（Maria Sharapova）敞開大門，不願頒發外卡，伯明罕女網賽的草地卻張開雙臂迎接這位5屆大滿貫得主。伯明罕女網賽宣布發給莎娃女單會內賽外卡，莎娃還承諾明年也會參賽。

「很興奮今年能夠重返伯明罕，作為備戰溫布頓的一部份，感謝大會給我這個機會，」莎娃透過聲明表示，「我在這裡有過一些很棒的回憶，包括兩次拿到冠軍，也很期待這個賽事近來有哪些提升，才能打造成全球最棒的草地網賽之一。」

莎娃2004年在伯明罕奪冠，隨即於溫網贏得生涯首座大滿貫，當時她年方17，隔年也在伯明罕衛冕成功，2007、2010年則兩度獲得亞軍。

給不給莎娃外卡？法網No，伯明罕Yes，原因其實也很簡單。莎娃因禁藥禁賽復出後，欠缺足夠的世界排名，頒發外卡影響公平性，據稱99％的球員都反對。法網不必犯眾怒，也承受的起沒有莎娃的比賽。

莎娃有爭議，卻也絕對是票房保證，對其他沒有大滿貫招牌的巡迴賽來說，在商業角度有著致命的吸引力，伯明罕敞開大門不令人意外。尤其莎娃已經6年沒到伯明罕出賽，這次不但欣然接受外卡，還承諾明年也來，不難推測雙方出場費早已達成共識，台面下至少簽了兩年的出賽合約。

(中時電子報)