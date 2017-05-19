犯下竊案沒人知？警方早調好監視畫面

警方在李姓男子在自助洗衣店行竊後，立即調閱監視器畫面找人，果然順利將他逮獲。（陳俊雄翻攝）

李姓男子在三峽地區犯下多起竊案後，三峽分局立即調閱監視器畫面按圖追人，三峽所17日晚間巡邏時發現66年次李姓犯嫌行蹤，立即上前將他逮獲，李嫌到案所後坦承涉及2件機車竊盜及2件洗衣店竊盜。

警方調查，李男無業整日無所事事，2日4時許在三峽區國光街竊走1部機車代步；7日凌晨2時許，又在三峽區永安街7號竊取另部機車代步，並於同日3時許到國光街1家洗衣店，徒手破壞機台投幣孔竊取零錢。

李嫌17日清晨5時45分又在三峽區中正路某洗衣店竊取零錢，三峽所警方接獲店家報案後，經調閱監視器確認為李姓犯嫌，立即通報各巡邏線在周遭加強尋找犯嫌，當晚9時許在三峽區中園街將他逮獲，訊後依竊盜罪嫌送辦。

(中時)