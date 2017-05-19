84歲素珠撐拐杖淚灑靈堂：豬仔 老娘來送你了

素珠阿姨在林美秀攙扶下，來靈前送別老友豬哥亮。(張祐銘攝)

素珠阿姨。(張祐銘攝)

【康熙時光機‬】 豬哥亮的天敵素珠來了

70歲秀場天王豬哥亮病逝台大醫院，84歲素珠阿姨今(19日)特地來靈堂送老友最後一程，只見柱著拐杖的素珠步履蹣跚，在靈堂前一度哭到不能自己的模樣，令人不捨。

素珠在秀場時代與豬哥亮合作無間，兩人幽默互動總是逗得全場爆笑不斷，每回素珠靠近時，豬哥亮就要閃遠遠，因為怕被素珠偷襲「摘仙桃」！然而素珠不僅是豬哥亮的「天敵」，也是恩人，豬哥亮生前曾透露，自己能有現在的地位，全靠素珠當年提拔。

如今豬哥亮走了，素珠即便撐著拐杖也要親自前來靈堂送老友最後一程，事後更在臉書難過寫下：「豬仔 老娘來送你了～希望你一路好走⋯⋯」令不少網友心疼，希望阿姨要好好保重身體。

(中時電子報)