檢察長恫嚇檢察官？雄檢澄清是虛構

針對法務部檢審委員蔡啟文在檢察官論壇發文指高雄地檢署檢察長周章欽恫嚇檢察官，雄檢發言人王啟明19日表示，18日的檢察官會議氣氛平和，並沒PO文所述的「恫嚇」。

雄檢澄清「恫嚇」一說是虛構，王啟明說，周檢察長在程序問題時，因姚姓檢察官提議要求表決時須採無記名投票，於是徵詢與會檢察官要採舉手表決或無記名投票，最後多數贊成應採舉手表決，並無PO文所述的「恫嚇」檢察官。

(中時)