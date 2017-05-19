高雄》歪腰滑手機K書 當心脊椎側彎
高雄市1名國二學生長期身體歪一邊滑手機，加上K書時坐姿不正確，最近引起腰部酸痛，動作也不協調，媽媽帶他就醫，檢查發現是脊椎左側彎，幸好側彎角度未超過20度，醫師建議用運動來矯正，再配合日常生活的正確坐、站及走路姿勢，即可恢復正常，但需每半年定期回診檢查，以追蹤脊椎角度。
「活力得中山脊椎外科醫院」復健室主任尤政中指出，中小學生發展的可塑性很大，脊椎側彎未超過20度者，可以用運動來矯正。
如果出現20度以上的側彎，角度過大，尤政中建議穿戴護具矯正，配合運動及姿勢，定期每3個月回診追蹤側彎角度是否改善；若是超過35─40度以上的側彎，則需要手術處理，術後也需穿戴背架及運動。
尤政中指出，依統計，約有4％的人患有脊椎側彎；除了影響體態外觀外，患者還會長期腰酸背痛，另脊椎關節在長期受力不均之下，會衍生為退化性關節炎，如果側彎度數過大，甚至會影響心肺功能或對腹腔增壓，不利婦女懷胎時的支撐力。
尤政中並提醒家長，若發現兒童肩膀不一樣高，有時不一定是書包長期背一邊所導致，或洗澡時發現，肩膀肩胛骨後側有翼狀突起，及兩側肋骨一邊突出、一邊較為凹陷等情形，就應及早就醫確認是否為脊椎側彎？
要矯正脊椎側彎，他建議做3式運動，每個動作重複10次，慢慢增加到20─30次，並可以增加手腕和腳踝的沙袋重量，從1.5至3公斤開始逐步增加。
第1式：俯臥，身體自然伸直，右臂往前方伸直，頭部抬高離地20公分，同時抬高右肩及右臂約10秒；第2式：俯臥，身體自然伸直，抬高頭部，同時抬高右肩、右手及右下肢約10秒；第3式：趴跪姿，抬高頭部及右臂約10秒。
(中時)
關鍵字：脊椎側彎
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