富邦再見暴投 桃猿6連勝
(22:12 更新最終結果)Lamigo桃猿與富邦悍將今在桃園棒球場交手，雖然桃猿靠著安打串聯在1、4兩局各攻下1分，不過富邦「桃園王」高國輝，隨即在第5局轟出2分炮，隨後朱育賢與林益全也相繼轟出陽春炮添分，兩隊打進延長賽，結果10局下半，桃猿靠著兩支安打，加上倪福德再見暴投，終場以4比3拿下勝利。
此役首局，桃猿就靠著林泓育的高飛犧牲打先馳得點，第4局藍寅倫擊出內野安打，黃浩然也適時補上1支2壘安打，率桃猿取得2比0領先。
前4局富邦雖然都曾攻佔得點圈，但都無力攻下分數，直到第5局，先是高孝儀擊出安打，隨後高國輝轟出本季第2轟，讓球隊瞬間扳平比分，5局結束兩隊2比2平手。
高國輝此支全壘打，也是他在桃園球場的第30轟，從加盟中職至今，在桃園出賽63場，229個打數，就擊出在桃園棒球場的第30轟，平均7.63個打數就出現１發全壘打。
第6局桃猿朱育賢，面對力猛轟出陽春炮，再度要回領先，不過8局上換富邦的林益全開轟，將比數再次扳成平手，兩隊殺進延長賽。
10局下半，富邦派出倪福德救援，結果先被王柏融擊出左外野安打，隨後林泓育又擊出一支安打，攻佔1、3壘，換上陳俊秀打擊，倪福德卻投出暴投球，讓桃猿攻下再見分，終場以4比3驚險獲勝。
(中時電子報)
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