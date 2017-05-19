無縫接軌楊可涵閨密成壓力 張庭瑚、五熊1年情斷

張庭瑚、五熊今驚傳分手。（圖／中時資料照片）

楊可涵前年自殺過世。（圖／中時資料照片）

張庭瑚前年走過女友楊可涵自殺身亡傷痛，去年2月被周刊拍到和楊可涵閨密五熊過夜，兩人也隨即大方認愛，當時張庭瑚放閃表示五熊陪伴是很大的力量，「我沒有辦法不愛上她」，沒想到今(19日)爆出張庭瑚、五熊分手，導火線疑是當時無縫接軌在親友間被說閒話。

2015年7月楊可涵在住處自殺身亡，當時第一個發現她在住處輕生的目擊者，便是男友張庭瑚，兩人的地下情也隨之曝光，半年多後，張庭瑚被拍到與五熊連續過夜兩晚，他之後也在臉書認愛，並透露是女方教他將心力放到信仰，才使他逐漸走出陰霾，兩人願隨宗教禁慾避免婚前性行為，也透露有結婚共識。

沒想到今據《自由時報》報導，由於張庭瑚當時是無縫接軌前女友的好姊妹，導致五熊與他交往後很沒安全感，常緊迫盯人，小倆口常為此發生爭執，再加上身邊親友的耳語壓力，最終使兩人決定分手，稍早五熊也在臉書承認此事，低調說：「是的，我們分手了！謝謝家人、朋友們的關心！」

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(中時電子報)