金門「戰地」果然震撼 43軍事役男加入國軍
64名來自全台各作戰區的軍事訓練役男今（19）日結束在金防部的外島見學活動，他們在為期5天4夜的大頭兵生活中，經歷有如軍教片的單兵搏擊訓練，也聽到昔日大學長的戰地家書語音紀錄。其中43人決心轉服志願役，加入國軍的行列。
這64名優秀軍事訓練役的役男是在15日搭乘軍機抵金，參加金防部的「常備兵役軍事訓練優秀役男外島見學」活動，內容包括體能戰技、綜合格鬥、據點群戰鬥、步槍模擬器射擊、核生化防護及心肺復甦術外，更安排金門及烈嶼地區戰地巡禮，體驗金門特有的人文景觀，也實地見證金門戰地歷史。
役男謝春生表示，來到金門看到傳說中的「戰地之美」，走到哪裡都能看到當年「軍民一家」的歷史痕跡，真的讓人驚艷和屏息。他和另外5位弟兄主動表達留在金門服役的意願，金防部將會積極提供協助。
役男張紹謙則對「浪裡白條、海底蛟龍」的金門海龍部隊，留下非常深刻的印象，尤其是散打搏擊等單兵戰鬥技能，讓戰士們彷彿置身格鬥戰場，十分震撼！
張佳勳在小金門湖井頭戰史館「阿兵哥的故事-傾聽他們的聲音」主題區，聽到早年金門服役官兵的家書、電話通話內容的語音記錄後，也表示更能體會當時戰地的艱險和官兵的思鄉情懷。
(中時)
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