宜蘭離奇命案 死者罩半透明塑膠袋、從內部打死結
宜蘭市今（19）日發生一起離奇命案，1具身分、性別不詳的屍體，今天在武營街附近化龍一村（舊眷村）1棟荒廢已久的破舊屋舍中被發現，死者身上罩著半透明大塑膠袋，且從內部打上死結，警方表示，初步研判以自殺的可能性居多。
宜蘭警分局偵查隊長陳柏川表示，警方在下午接獲民眾報案後，立即派員到場，同時通知鑑識人員前往現場勘查、採證，因死者已死亡多日，屍身已經開始腐爛，無法從肉眼直接辨識，因此性別仍有待進一步查證，但從屍體外觀及現場跡象初步鑑識，初步研判自殺的可能性居多，但為求慎重，不排除他殺的可能。
據了解，屍體罩著半透明大塑膠袋，並且「由內」打結，案發現場留有一件運動夾克，以及一個空的背包，但並沒有找到身份證件或遺書等物品。
陳柏川表示，警方已積極調閱、過濾周邊監視器，並訪查相關可疑人士，希望能順利釐清案情，全案已經報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，將在明（20）日進行相驗。
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