廣州推機器人產業 銷售成績亮眼
從零件、系統、生產，再到生活領域的細分應用，廣州機器人產業鏈發展逐漸壯大，廣州工業機器人製造和應用產業聯盟會員也新增了30家。2016年，據聯盟統計，廣州共銷售6885台工業機器人，總銷售金額高達23億元(人民幣，下同)，銷售規模位居大陸領先水準。
市場需求升溫下，廣州工業機器人市場銷售保持增長。第二任聯盟理事長、廣汽集團區永堅副總經理表示，2016年，廣州共銷售3432台工業機器人，總金額達3.6億元；工業機器人系統售出2200台，銷售總額為17.5億元；銷售AGV（工廠物流小車）1253台，總銷售額為1.9億元。
聯盟常務副理事長、國機智能董事長黃興表明，因汽車產業仍屬廣州重點發展領域，且大陸市場發產空間依舊廣大，故2016年廣州所買的2936台（含AGV）機器人，主要應用於汽車製造業、金屬製品業和通用設備製造業。
(旺報)
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