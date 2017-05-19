挺柱之夜 蔡正元再批14大老只捐黨190萬

爭取國民黨主席連任的洪秀柱，19日晚間舉行選前之夜。（潘維庭攝）

蔡正元為洪秀柱選前之夜站台。（潘維庭攝）

國民黨主席選舉選前之夜，爭取連任的黨主席洪秀柱陣營，19日晚間在板樹體育館「唯1支持洪秀柱 溫馨音樂晚會」，現場聚集3千支持者，民歌手王瑞瑜，以及熊天平和楊洋夫婦輪番上台獻唱，國民黨政策會執行長蔡正元，以及最近在網路上因授課影片走紅的台大政治系教授「Power錕」李錫錕都為洪秀柱站台。

蔡正元在台上讚美洪秀柱為黨扛起種種艱辛，還提名38歲的魏嘉賢選花蓮市長，打敗民進黨，讓黨的支持度從15%回升至20%時，再遭到蔡政府清算黨產，但洪秀柱把房子拿去抵押，跑遍全世界募款，募了1.2億，再用自己名義借9千萬給國民黨，才度過債務難關。

蔡正元在台上更批評，去年10月24晚上，馬英九找了14個過去的大官，當過副主席、秘書長，辦了一桌請洪秀柱來，說要幫國民黨募款。但是先教訓洪秀柱不可以講「一中各表」，最後14個人加起來，只募了190萬，「而且還沒有交齊」。

他說，後來有一位台商從上海回台，捐了200萬，並質疑：在國民黨最危難的時候，這些做過黨內高官的人只捐20萬，這符合比例原則嗎？蔡正元並批，為什麼有人到現在看到黨的氣勢回來了，就要回來「搶椅子坐」？要登記參選了，就拿得出200萬來？

(旺報)