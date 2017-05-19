挺柱之夜 蔡正元再批14大老只捐黨190萬
國民黨主席選舉選前之夜，爭取連任的黨主席洪秀柱陣營，19日晚間在板樹體育館「唯1支持洪秀柱 溫馨音樂晚會」，現場聚集3千支持者，民歌手王瑞瑜，以及熊天平和楊洋夫婦輪番上台獻唱，國民黨政策會執行長蔡正元，以及最近在網路上因授課影片走紅的台大政治系教授「Power錕」李錫錕都為洪秀柱站台。
蔡正元在台上讚美洪秀柱為黨扛起種種艱辛，還提名38歲的魏嘉賢選花蓮市長，打敗民進黨，讓黨的支持度從15%回升至20%時，再遭到蔡政府清算黨產，但洪秀柱把房子拿去抵押，跑遍全世界募款，募了1.2億，再用自己名義借9千萬給國民黨，才度過債務難關。
蔡正元在台上更批評，去年10月24晚上，馬英九找了14個過去的大官，當過副主席、秘書長，辦了一桌請洪秀柱來，說要幫國民黨募款。但是先教訓洪秀柱不可以講「一中各表」，最後14個人加起來，只募了190萬，「而且還沒有交齊」。
他說，後來有一位台商從上海回台，捐了200萬，並質疑：在國民黨最危難的時候，這些做過黨內高官的人只捐20萬，這符合比例原則嗎？蔡正元並批，為什麼有人到現在看到黨的氣勢回來了，就要回來「搶椅子坐」？要登記參選了，就拿得出200萬來？
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。