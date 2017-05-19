大陸吃貨剛嗑到生蠔 芬蘭莓果已在排隊
中國大陸吃貨直呼「中國人快不夠用了！」到丹麥吃生蠔的熱潮還沒消退，芬蘭又熱邀中國吃貨幫忙消滅野莓。芬蘭環境部部長基莫地利凱（Kimmo Tiilikainen）一句「芬蘭野莓太多，我們吃不了那麼多，需要中國民眾幫忙消化」，再度引起廣大吃貨的正義之心。
基莫地利凱表現出對中國市場的濃厚興趣。在中國國際食品和飲料展覽會場上，基莫地利凱身體力行，示範、品嘗芬蘭美食，並表示大陸對芬蘭來說，是個極具吸引力的市場，而芬蘭擁有豐富自然資源，想必能滿足大陸在食品上的需求。
基莫地利凱表示，中國日益壯大的中產階層，及對安全與進口食品的需求漸增，為芬蘭帶來了機會。而芬蘭的野莓產量就跟丹麥生蠔一樣多，芬蘭人根本吃不完。基莫地利凱說：「歡迎中國人來幫我們品嘗野莓！」
對於基莫地利凱的盛情邀約，再加上芬蘭莓果的盛產過量，中國吃貨紛紛表態放寬簽證，願意動身前往芬蘭。有網友表示，「中國吃貨、憂國憂民，心繫天下」，更有網友以作為一個中國人為榮，因為全世界都需要大陸吃貨協助，甚至有人說，「如果中國護照全球免簽，這世界很快就會面臨飢荒的問題了！」
(旺報)
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