陽岱鋼何時歸隊？ 球團高層盼「岱鋼日」前

陽岱鋼何時重返一軍時間未定，但球團高層有聲音期盼6月中旬返回陣中。（本報資料照片／黃菁菁攝）

效力日職讀賣巨人的陽岱鋼，日前正式與球隊三軍一同團隊練習，三軍監督川相昌弘指出，陽岱鋼打擊沒有問題，主要是跑動和守備方面，腿部的傷勢仍需要時間復原，歸隊還沒有時間表。

據日本媒體《東京體育報》報導，陽岱鋼在春訓期間因右大腿緊繃，趕不上一軍開季，隨後在二軍出賽，又因左腓筋膜炎的狀況，進行休養，直到日前才正式規隊。

教練團對於陽岱鋼的傷勢，並不設下歸隊時間，不過球團高層目前聲音湧現，期望陽岱鋼能在6月交流戰時重返一軍，尤其在6月13日的東京巨蛋「岱鋼日」前。

(中時電子報)