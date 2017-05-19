每周一次心理劇 彰醫精神病友演繹新人生

彰化醫院精神醫學部是全彰化縣最大的精神醫療院所，9年來病友每周都會在心理師與職能治療師帶領下，進行心理劇，成為最大特色。（謝瓊雲攝）

因為是演的，思覺失調患者反而更容易說出深藏內心不曾說出的自白與心痛。（謝瓊雲攝）

彰化醫院精神醫學部的精神病友，在專業引導下每周演出心理劇，九年來藉由戲劇宣洩情緒，講出內心深處的獨白與痛，難能可貴的是從中學習同理心，提升覺察度、治療自己，也換來每季一次的慶生會，一起開心大啖美食。

他們不是演員，但他們每週演戲！昨天的課程由心理師、職能治療師擔任導演，徵求心理劇的主題及主角，有人要演與觀世音對話、有人要與自己對話、也有人想要扮演英雄。

職能治療師蔡雨芊表示，2008年5月起帶領彰化醫院心理劇團體，多數是思覺失調症病友；在溫暖的氛圍、情緒的支持下，緩緩說出爸爸離開人世或奶奶重病他無法探望的往事，釋放出壓抑多時的情緒。

住在日間病房的「阿德」說，最喜歡演心理劇是因為能把內心的話對別人說，也能聽到別人的秘密，好像在交換心情的感覺，讓他很興奮。「小惠」則說，每週演心理劇，讓過去害怕與人接觸的她，現在變得喜歡與別人分享交流彼此的想法與故事。

部長丁碩彥指出，彰醫精神醫學部有75床日間病床、50床急性病床，是全縣規模最大的精神醫療院所，帶病友演心理劇，這是一種團體治療，讓主角對自身所處的情境、社會脈絡，探索他人內心及人、我之間有更多的看見與覺察，成效非常好，也成為院內一大特色。

(中時)