趙本山父女倆合體直播 網友打賞金高達1975萬

趙珈萱是網紅主播。（取自新浪微博＠小球球吖）

趙珈萱（左）與父親趙本山一起直播。（取自新浪微博＠哏兒都微博）

「星二代」趙珈萱因父親趙本山強力支援，躋身直播「勝利組」。有業者透露，以「球球」之名在YY直播當主播的趙珈萱，每天收入有88萬元（人民幣，下同）、約台幣391.42萬元。日前趙本山現身直播間，與趙珈萱一起聊天，吸引網友瘋狂打賞，粗估父女倆當天的打賞抽成高達444萬元、約台幣1975萬元。

趙本山是東北二人轉祖師級人物、「本山集團」掌門人，更是大陸中央電視台春節聯歡晚會的多年嘉賓，粉絲數以千萬計。趙珈萱是趙本山的么女，5歲以前叫趙一涵，後來改名趙珈萱，但陸媒及網路仍慣以趙一涵稱呼。

去年加入直播產業之初就備受關注，趙珈萱也大方利用父親在演藝圈的人脈與知名度，經營自己的直播間，立刻成為網紅，去年還在父親的強力拉票中，進入10大網路主播之列。

因為賺得多，趙珈萱寵愛自己不手軟，買了輛價值1000萬元、約台幣4448萬元的勞斯萊斯敞篷版Beverly Hills Edition跑車，每天開車趴趴走。

(旺報)