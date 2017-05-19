民間團體前往日內瓦 聲援台灣入世衛

「ＷＨＯ宣達團」在團長蔡明憲（中）帶領下出發前往日內瓦，準備以實際行動聲援台灣加入世衛組織。（范揚光攝）

世界衛生大會（WHA）22日在瑞士日內瓦登場，民間團體「WHO宣達團」晚間也在前國防部長蔡明憲帶領下出發前往日內瓦，準備以實際行動聲援台灣加入世衛組織。

蔡明憲表示，在國際社會上台灣處處受到大陸的干預與打壓，讓人相當遺憾與不滿，台灣人民想要加入世界衛生組織的聲音應該被國際聽見，宣達團成員也會適時向大陸官方表達抗議。

蔡明憲也透露，此行除了召開國際記者會，還將與各國NGO團體接觸，並向世界衛生組織表達國人的心聲。

(中時)