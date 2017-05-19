扁直播進募款會場用餐 中監：將逐一個案認定
台中監獄核准前總統陳水扁出席今晚的凱達格蘭基金會募款餐會，須遵守不進會場等5不但書。陳水扁不但透過事先錄影畫面致辭，並進入會場用餐。台中監獄表示，有派人在場判定，將帶回現場動態資料，並參酌直播內容逐一進行認定。
凱達格基金會今晚在台北市典華飯店舉辦募款餐會，保外就醫的陳水扁向台中監獄提出申請參加。
台中監獄審查後指出，基金會所舉辦募款餐會屬政治性相關活動，陳水扁若前往參加，顯然與保外期間不得從事政治及選舉造勢活動等應遵守事項相悖，但尊重高雄長庚醫院醫療小組評估，同意他可參加活動，在活動鄰近適當處所與朋友見面，但以不進入會場，不上台、不演講、不談及政治及不接受媒體採訪等為前提。
陳水扁今晚參加募款餐會，不但透過事先錄影畫面致辭5分鐘，影像中還重砲批評「請問政府，讓我講話就會倒嗎？」、「難道進來吃幾口飯，就要抓進去嗎？」還進入會場用餐。對此，台中監獄副典獄長林順斌表示，獄方依慣例有派人到場，將依現場動態資料帶回，並參酌直播內容，逐一個案認定。
至於最嚴重的懲處為何？林順斌避而不答，僅回應，將依相關程序進行認定。
(中時)
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