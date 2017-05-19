搶電視傳統收視戶 臉書直播MLB賽事

社群媒體臉書(Facebook)周四宣布與美國職棒大聯盟(MLB)敲定合作協議，本周起將在臉書直播20場MLB賽事，一方面擴大深入直播市場，同時也搶奪傳統電視的收視戶。

根據協議，臉書本周起每周五都將直播一場MLB賽事，本周五直播的場次為國聯紅人隊在主場迎戰落磯的比賽，臉書用戶只要上MLB臉書官網便能欣賞賽事。

(工商)