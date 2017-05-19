巴西最高法院查特梅爾貪瀆案 股匯雙崩

巴西總統特梅爾(Michel Temer)涉貪案愈演愈烈，巴西最高法院周四宣布啟動調查，特梅爾雖辯稱清白且堅決表明不會請辭，但特梅爾有可能成為該國不到1年內第2位因涉貪下台的總統，讓好不容易才逐漸回穩的巴西政經局勢又陷動盪。

特梅爾也傳涉貪，巴西股匯周四出現雙崩走勢，Bovespa指數收盤暴跌近6,000點或8.8％，創2008年金融危機以來單日最大跌幅，巴西幣從3.13急洩在3.30里耳兌1美元，重貶8％，當地交易員表示，此一貶勢為10多年來首見。

(工商)